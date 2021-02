Política 25/02/2021 17:13 LINDOMAR LEAL Assessoria Vereador de Alta Floresta destaca emenda do deputado José Medeiros para o esporte Foto: Divulgação O vereador José Vaz Neto (PL), o Zé Eskiva, está conseguiu com o deputado federal José Medeiros (Pode/MT) o compromisso de destinar uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil para a reforma do Ginásio de Esportes Geraldo Ramos (Pezão). A demanda apresentada ao deputado federal pelo vereador Eskiva tem o apoio dos vereadores Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (PSC), Francisca Ilmarli Teixeira (PT), Darli Luciano da Silva (Pode) e Claudinei de Souza Jesus (MDB). De acordo com o vereador Zé Eskiva, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Valdines Antônio Martins Rojas, apresentou aos vereadores a necessidade de promover uma verdadeira reforma no ginásio de esportes para oferecer segurança e comodidade tanto para os torcedores como para os esportistas. “Estou no meu gabinete tendo a honra de receber o vereador Zé Eskiva que veio solicitar recurso para Alta Floresta, solicitou recurso para reforma do complexo poliesportivo, vamos tentar espremer as emendas pra gente tentar mandar recursos para Alta Floresta. Parabéns Alta Floresta pelo vereador”, disse o deputado. O vereador agradeceu ao deputado pela recepção e disponibilidade em atender a demanda da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer a pedido dos vereadores. “Obrigado por me atender, obrigado por atender uma demanda da secretaria de esportes. Estamos nesta luta, sabemos que podemos transformar o esporte de Alta Floresta, gratidão mesmo ao deputado”, disse o Zé Eskiva.

