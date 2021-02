Política 27/02/2021 06:53 Folha Max Deputado de MT ainda está com pneumonia, mas tem quadro estável Valdir Barranco passou por tomografia nesta sexta-feira Em tratamento contra a Covid-19, o deputado estadual Valdir Barranco (PT) passou por exames de tomografia na tarde desta sexta-feira (26). O parlamentar está intubado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa, os pulmões do deputado ainda apresentam sinais de pneumonia e um pouco de líquido do lado esquerdo. Segundo a equipe médica, o atual quadro clínico é considerado estável e o tratamento progride dentro da expectativa. O petista foi acometido pelo novo coroanvírus no último dia 12 de fevereiro. Na ocasião, foi internado na UTI de uma unidade hospitalar de Cuiabá. No entanto, no último fim de semana, o parlamentar precisou ser transferido para a capital paulista devido a uma piora em seu quadro clínico. A esposa da Barranco, Roseli e o filho do casal Paulo Henrique também foram infectados e já se recuperaram. PANDEMIA NA ALMT Além de barranco, também contraíram a covid os deputados Eduardo Botelho (DEM), Valmir Moretto (PRB), Max Russi (PSB), Wilson Santos (PSDB), Paulo Araújo (PP), Thiago Silva (MDB), Allan Kardec (PDT), Faissal Calil (PV), Elizeu Nascimento (PSL), Dilmar Dal'Bosco (DEM), Nininho (PSD), Carlos Avalone (PSDB) e Dr. João (MDB).

