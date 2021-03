Política 02/03/2021 18:37 LINDOMAR LEAL I Assessoria de Imprensa Vereadores Tuti e Francisco Ailton acompanham desentupimento de galeria pluvial Prefeito Chico Gamba e secretário de infraestrutura e serviços urbanos, Roberto Patel, também acompanharam o procedimento realizado pela empresa Esgotec a custo zero para o município Foto: Divulgação Na tarde desta segunda-feira (01) os vereadores Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, presidente da Câmara Municipal, e Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) acompanharam juntamente com o prefeito Valdemar Gamba (PSDB) e o secretário de infraestrutura e serviços urbanos, Roberto Patel, o processo de desentupimento da galeria pluvial da Avenida Ariosto da Riva, próximo à esquina com a Avenida Érico Antônio De Carli, no Setor E. O procedimento foi realizado pela empresa Esgotec a custo zero para o município, como forma de testar o procedimento através de um processo de hidrojateamento de fácil higienização. Nele a empresa usou uma técnica com água pressurizada, que limpa totalmente as impurezas e resíduos para o desentupindo da tubulação. A medida foi adotada devido a intensidade do período chuvoso que aliado ao entupimento da rede de água pluvial tem provocado acumulo de água nas avenidas na região central de Alta Floresta, principalmente durante as chuvas mais fortes, e isso tem afetado várias empresas. De acordo com os vereadores Tuti e Francisco Ailton, a intenção do prefeito é viabilizar um sistema eficiente para promover o desentupimento das galerias das avenidas, e, com isso, melhorar o escoamento pluvial.

Voltar + Política