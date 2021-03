Política 04/03/2021 11:57 Edemar Luiz Savariz I Assessoria Vereadores de AF mobilizam vereadores da região para discutir a atual situação das rodovias MTs 208 e 320 Os vereadores Adelson da Silva Rezende (Adelson Servidor) e Darli Luciano da Silva (Luciano) estiveram nesta quarta-feira visitando os municípios de Colíder, Nova Canaã do Norte e Carlinda. O motivo da viagem foi para convidar os vereadores desses municípios para uma audiência que acontecerá no próximo dia 10 de março (quarta-feira) com o objetivo de cobrar providências da Via Brasil em relação as MTs 208 e 320. Os vereadores destacam a importância da participação de todos os vereadores de região. “Não estamos apenas defendendo o interesse de apenas um município, mas de todos que estão interligados por estas rodovias, e neste caso, a união faz a força, todos reunidos pelo mesmo objetivo”, disse o Vereador Adelson. O Vereador Luciano enfatiza que os vereadores devem estar a par do contrato de concessão e quais são as obrigações da empresa. “Sabemos que a empresa tem obrigações a serem cumpridas e é nossa obrigação é exigir que ela cumpra. Nós não aceitamos pagar 3 pedágios no valor de R$ 8,60 cada, num trecho de 188 quilômetros e transitar por rodovias que não ofereçam nenhuma segurança. Estamos contactando os vereadores dos municípios atingidos diretamente por esta empresa para tomarmos as devidas providências”, complementa Luciano. Os vereadores estiveram reunidos em Colíder com a Presidente da Câmara Municipal Ana Flávia Rodrigues Ramiro (Flavinha), em Nova Canaã do Norte com os vereadores Pedro Carlos Nogueira e Odair Formigone e o contador da Câmara Municipal daquele município Marcio Egídio no município de Carlinda a reunião foi com o vereador presidente da Câmara Municipal José Henrique Bertipaglia. Na semana passada o vereador Adelson da Silva Rezende esteve no município de Nova Monte Verde, na oportunidade, esteve reunidos os vereadores Eder Fernandes da Silva (Mineirinho), presidente da Câmara, Manoel Zufino (1º Secretário).

