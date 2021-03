Política 12/03/2021 07:28 RDnews Emanuelzinho é eleito presidente da Comissão de Segurança Pública Aos 26 anos, o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho (PTB) foi eleito presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado nesta quinta (11). O mandato é de um ano. O petebista é o único dos oito integrantes da bancada de Mato Grosso na Câmara dos Deputados a assumir presidência de comissão. Já o deputado federal Neri Geller vai representar o PP na vice-presidência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados com a missão de relatar a nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Emanuelzinho disse, após a posse, que pretende conduzir os trabalhos com base em eficiência e paridade de armas. Isso significa, sem se deixar pautar por debates de cunho ideológico, priorizando decisões técnicas e respeitando todas as correntes de pensamento que atuam no Parlamento. “Trabalhemos com dois princípios: eficiência e paridade de armas, dando celeridade, de forma eficiente e com qualidade aos projetos, e, ao mesmo tempo, garantindo às diferentes correntes de opinião oportunidade de manifestar sua visão de mundo, do Brasil e da Segurança Pública, permitindo a deliberação conforme a vontade da maioria”, declarou. “Também vamos cuidar do cuidado a saúde dos agentes da segurança pública durante a pandemia. Eles prestam um serviço essencial para a população brasileira e não podem ficar em home office”, disse ao . Filho do prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB), Emanuelzinho está no primeiro mandato de deputado federal e já atuou como titular das comissões de Defesa dos Direitos da Mulher; de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços ; e da Comissão Externa da Violência Doméstica Contra a Mulher. A comissão elegeu ainda como 1º, 2º e 3º vice-presidentes, respectivamente, os deputados Nivaldo Albuquerque (PTB-AL), Otoni de Paula (PSC-RJ), e Major Fabiana (PSL-RJ). (com informações da Agência Câmara de Notícias)

