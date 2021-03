Política 15/03/2021 06:09 Jessica Bachega - Gazeta Digital Cattani assume vaga deixada por Silvio Fávero na Assembleia O pecuarista Gilberto Cattani, 48, é o primeiro suplente do deputado Silvio Fávero (PSL) e irá assumir a vaga deixada na Assembleia Legislativa. Ele saiu do partido, mas retornou posteriormente e seu nome está confirmado para a cadeira. Polêmico, o bolsonarista foi punido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em 2020, por ofender gratuitamente a candidata ao Senado, coronel Rúbia Fernanda (Patriota). Ele a chamou de “ Pepa Pantaneira” em vídeo publicado em rede social. O Tribunal mandou que ele excluísse a postagem.

Cattani disputou o Legislativo estadual em 2018 e teve 11.629, sendo eleito suplemente. Contudo saiu da sigla para disputar o Senado, na chapa de Reinaldo Morais (PSC), mas retornou esse ano.

Caso ele ainda estivesse em outra sigla, o segundo suplemente poderia reivindicar vaga, visto que a cadeira é do partido. Nessa situação, Emílio Populo Viação Juína (PSL) assumiria.

Silvio Fávero (PSL) morreu na tarde de sábado (13), após uma semana internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Cuiabá, lutando contra a covid-19.

Ele havia apresentado melhora no decorrer dos dias, mas não resistiu.

O corpo foi levado para sepultamento em Lucas do Rio Verde, cidade de origem do deputado.

