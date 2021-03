Política 17/03/2021 17:03 PSDB articula chapas para disputar Governo de MT e Senado Prefeito reeleito de Sorriso, Ari Lafin, é nome a ser trabalhado visando ao Paiaguás, segundo cúpula O PSDB de Mato Grosso está iniciando as articulçações para lançar candidaturas majoritárias nas eleições 2022. Por meio da assessoria, o presidente regional da legenda, deputado Carlos Avallone, informou que, para concorrer ao Senado, há vários nomes, como os do ex-deputado federal Nilson Leitão e o do ex-prefeito de Cáceres, Francis Maris. Ao Governo, o nome em vista é o do prefeito reeleito de Sorriso, Ari Lafin. "Para uma candidatura ao Governo, temos o Ari Lafin, que se reelegeu com mais de 80% dos votos e é um nome pronto para ser lançado como pré-candidato a governador. Também temos para a chapa majoritária o Nilson Leitão, o Francis Maris, o Rogério Salles, a Thelma de Oliveira e outros", disse Avalone. O dirigente tucano também informou que a executiva está convidando para voltar ao PSDB Marino Franz, ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, que, à época, saiu do partido "por uma questão de conjuntura política". Como presidente da sigla, Avallone planeja percorrer Mato Grosso, para debater as questões partidárias e as próximas eleições. "Toda vez que você não lança uma candidatura ao Governo do Estado e à Prefeitura da Capital, você vai perder apoio. Dante já dizia: quem não lança candidato, perde. Quem lança, mesmo perdendo a eleição, ganha", disse Avalone. O projeto da cúpula do PSDB, segundo o deputado, é aumentar de 100 para 141 o número de diretórios municipais. Avalone também admitiu que o partido vai discutir a possibilidade de apoiar uma eventual recandidatura do governador Mauro Mendes (DEM). O partido é aliado do Governo do Estado.

