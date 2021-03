Política 18/03/2021 19:16 RDnews Deputados se dividem em 3 blocos e base governista fica com maioria - confirma Foto: Reprodução Os 24 deputados estaduais se dividiram em três blocos parlamentares, que são um rearranjo dos partidos com assento na Assembleia. O objetivo, por exemplo, é compor as comissões permanentes da Casa (veja a divisão). Cada bloco deve ser composto por duas ou mais siglas e ter no mínimo um sexto da composição da Assembleia, ou seja, quatro deputados. Nessa nova composição, houve poucas mudanças em relação a 2020. Somente Janaina Riva (MDB) deixou a liderança do bloco Resistência Democrática e foi substituída na função por Allan Kardec (PDT). Elizeu Nascimento (PSL) também deixou a composição se abrigando no bloco Unidos. O bloco governista, denominado Assembleia Forte, está sob a liderança do deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM) – líder do governo na Casa - e tem Eduardo Botelho (DEM) na vice-liderança. Os membros são Carlos Avalone (PSDB), Doutor João (MDB), Xuxu Dalmolin (PSC), Doutor Gimenez (PV), Nininho (PSD), Paulo Araújo (PP), Sebastião Rezende (PSC), Thiago Silva (MDB), Ulysses Moraes (PSL) e Wilson Santos (PSDB). O bloco independente Resistência Democrática é liderado por Allan Kardec e tem João Batista (Pros) na vice-liderança. Delegado Claudinei (PSL), Janaina Riva, Lúdio Cabral (PT) e Valdir Barranco (PT) são os membros. Já o bloco Unidos, também de perfil independente, está sob a liderança do Doutor Eugênio (PSB) e tem Valmir Moretto (Republicanos) como vice-líder. Seus membros são Faissal (PV), Max Russi (PSB) e Elizeu Nascimento. Gilberto Cattani (PSL), que tomou posse nesta quinta (17), não ingressou em nenhum dos três blocos parlamentares. Por isso, atua de forma autônoma e não compõe as comissões permanentes. Veja, abaixo, a composição dos blocos parlamentares: Reprodução

