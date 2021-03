Política 23/03/2021 16:48 MidiaNews Colider: Justiça reprova contas de prefeito; MPE pede cassação do mandato O prefeito de Colíder, Hemerson Lourenço Máximo, o Maninho (Patriota), teve as contas da campanha de 2020 reprovadas por omissão de despesas. A decisão foi proferida pelo juiz eleitoral Maurício Alexandre Ribeiro. Após a decisão, o Ministério Público Eleitoral entrou com um representação pedindo a cassação do mandato de Maninho. Para o promotor de Justiça Eduardo Antônio Ferreira Zaque, afirmou que, considerando que o prefeito "já demonstrou ausência de lisura em sua campanha", é de se assumir que em seu mandato também agirá de igual forma. Desta forma, segundo ele, a liminar de sua cassação é necessária para coibir a utilização de recursos de origem não identificada e a prática de caixa dois. “Portanto, o pleito de antecipação de tutela para a cassação do mandato do representado é medida imperiosa, com o fito de evitar mais condutas à margem da fiscalização da Justiça Eleitoral”, afirmou. A representação ainda será analisada pelo juízo da 023ª Zona Eleitoral de Colíder. Reprovação da contas De acordo com a decisão que reprovou as contas de Maninho, foi detectada a omissão de receitas e gastos eleitorais, pertinente a doações realizadas mediante depósito em espécie a outros candidatos, cuja movimentação financeira não transitou pela conta bancária de campanha do prefeito. No total, conforme a decisão, Maninho doou R$ 11.495,00 a outros candidatos. Além disso, segundo a decisão, Maninho registrou despesas com pessoal no valor total de R$ 10.450,00, sem juntar qualquer comprovante dos gastos. Cabe recurso da decisão.

