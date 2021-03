Política 25/03/2021 06:44 AL aprova afastamento de Nininho e suplente Romoaldo voltará à Casa de Leis AL aprova afastamento de Nininho e suplente do MDB voltará à Casa de Leis O suplente de deputado Romoaldo Junior (MDB) deve voltar à Assembleia Legislativa. Isso porque os deputados aprovaram na terça-feira (23) o afastamento, por 120 dias, do parlamentar Nininho (PSD) para tratamento de saúde. Romoaldo estava no lugar de Thiago Silva (MDB), que voltou ao plenário nesta terça-feira (23), e assumirá a cadeira novamente na próxima sessão. Ambos são da coligação que elegeu o governador Mauro Mendes (DEM) em 2018. Em 24 de fevereiro. Nas eleições de 2018, Romoaldo somou 18.467 votos, mas, apesar de ter feito mais do que outros deputados, não foi suficiente para elegê-lo na coligação Pra Mudar Mato Grosso 4, que contou com o MDB, DEM, PDT, PSC, PSD, PHS e PMB. Ficando na primeira suplência. O rodízio no Legislativo é consequência de um acordo firmado pelo MDB na reta final de 2018.

Voltar + Política