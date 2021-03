Política 26/03/2021 08:13 Eliza Gund I Nativa News Canaã do Norte: Polícia Militar apreende armas em operação em Garimpo Duas pessoas foram detidas nesta quinta-feira (25) por posse ilegal de arma de fogo em Nova Canaã do Norte. As detenções aconteceram durante o serviço operacional da operação "Salutem" da RISP 9. Duas pessoas foram detidas nesta quinta-feira (25) por posse ilegal de arma de fogo em Nova Canaã do Norte. As detenções aconteceram durante o serviço operacional da operação "Salutem" da RISP 9.

Durante rondas pela região da comunidade Ouro Branco, foi feita a abordagem do suspeito, que portava o revólver calibre .38 com numeração adulterada e 06 munições intactas e de marca rossi. Durante a entrevista com o infrator, alegou que no garimpo onde trabalha estavam guardadas mais armas de procedência desconhecida e que outro rapaz era quem estava guardando esses armamentos.

Visando coibir a comercialização de armas ilegais na região a guarnição deslocou-se até o "garimpo Rondon" e lá encontrou em posse do outro suspeito um revolver cal .38 taurus com 16 munições de calibre .38 , uma espingarda rossi no gauge 32 com 03 munições gauge 32 e dois frascos contendo substância aparentando ser mercúrio. Diante dos fato a gupm fez a condução dos suspeitos até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Voltar + Política