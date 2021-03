Política 30/03/2021 19:00 Ministério da Saúde autoriza mais leitos de UTI Covid-19 para 11 municípios de MT; veja lista O Ministério da Saúde autorizou, nesta segunda-feira (29), mais 123 leitos de UTI adulto ao estado do Mato Grosso para atendimento exclusivo aos pacientes graves com covid-19, em caráter excepcional e temporário. A medida reforça a estrutura hospitalar e dá continuidade ao apoio que a pasta vem prestando aos estados, municípios e Distrito Federal desde o início da pandemia. No total, 11 municípios do Mato Grosso estão sendo beneficiados, conforme portarias publicadas no Diário Oficial da União (DOU) – acesse aqui, aqui e aqui. O valor do repasse mensal será de R$ 5.904.000 milhões, retroativo à competência de março. O Ministério da Saúde tem apoiado irrestritamente os estados e municípios durante a pandemia da covid-19, atendendo com ações, serviços e fornecendo infraestrutura para o enfrentamento da doença. A autorização de leitos de UTI covid-19 ocorre sob demanda dos estados, que têm autonomia para disponibilizar e financiar quantos leitos forem necessários. A medida fortalece o Sistema Único de Saúde (SUS) e leva atendimento para a população em todo o país. Apesar de estados e municípios terem autonomia para criar e habilitar os leitos necessários, o Ministério da Saúde, em decorrência do atual cenário de emergência, disponibiliza recursos financeiros e auxílio técnico para o enfrentamento da doença. O objetivo é cuidar da saúde de todos e salvar vidas. Como funciona a autorização O pedido de autorização para o custeio dos leitos covid-19 é feito pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, que garantem a estrutura necessária para o funcionamento dessas unidades. Para a autorização, basta que estados e municípios cadastrem a solicitação na plataforma SAIPS observando os requisitos necessários. Os critérios são objetivos, para dar celeridade e legalidade ao processo e garantir o recurso necessário o mais rápido possível. Entre os aspectos observados nas solicitações de autorização estão a curva epidemiológica do coronavírus na região, a estrutura para manutenção e funcionamento da unidade intensiva e corpo clínico para atuação em UTI. Municípios beneficiados Barra do Garças (5 leitos de UTI) Cáceres (5) Cuiabá (23) Peixoto (10) Rondonópolis (10) Sinop (5) Tangará da Serra (10) Alta Floresta (4) Primavera do Leste (5) Água Boa (6) Várzea Grande (40)

