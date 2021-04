Política 05/04/2021 10:18 Gazeta Digital Bolsonaro posta vídeo do prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro elogiando governo federal José Dias/ PR O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) postou um suas redes sociais trecho de uma entrevista do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) em que ele afirma que Cuiabá e Mato Grosso estariam ‘quebrados’ se não fosse o governo federal. A divulgação do vídeo ocorreu neste domingo (4), com a frase “Se não fosse Bolsonaro o Brasil estava quebrado”. Na entrevista dada aos jornalistas Antero Paes de Barros e Pedro Pinto, do site PNB Online, Emanuel diz que a sua declaração é isenta. “O que veio de recurso para [os estados] (...) Ele deu os recursos, ele segurou a onda para que a gente supere a maior crise sanitária do planeta”, disse no vídeo divulgado pelo presidente. A entrevista foi dada em fevereiro, e o prefeito da Capital se refere ao projeto aprovado pelo Congresso Nacional de socorro financeiro de R$ 60 bilhões, em quatro parcelas mensais, a estados e municípios no ano passado. A ajuda emergencial foi dada para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A Prefeitura de Cuiabá recebeu pouco mais de R$ 200 milhões. Já o Estado recebeu R$ 1,346 bilhão, sendo R$ 93 milhões para aplicação em saúde. O pagamento foi feita em 4 parcelas. Emanuel Pinheiro (MDB) vem incorporando o discurso bolsonarista nos últimos meses, tanto que vem se posicionando contrário ao isolamento social, postura bem diferente do ano passado, quando defendeu e impôs medidas duras contra o novo coronovírus. Nos bastidores, a informação é que, visando 2022 onde pretende disputar o governo do Estado, Emanuel Pinheiro buscará o eleitorado bolsonarista contra o governador Mauro Mendes (DEM). Porém, ao creditar a ajuda aos estados e municípios apenas ao governo federal, Emanuel acaba ignorando a atuação do Congresso Nacional, e consequentemente deputados federais e senadores, que atuaram para aprovação do socorro. A proposta inicial para o auxílio emergencial, por exemplo, era de R$ 200. Porém, o Senado bateu o pé e o projeto foi fixado em R$ 600. Confira o vídeo divulgado pelo presidente

