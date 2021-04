Política 07/04/2021 06:12 ALLAN MESQUITA - Gazeta Digital Assembleia Legislativa exonera 34 servidores de Fávero e nomeia 5 do Cattani Secom O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi (PSB), exonerou 34 servidores comissionados que estavam lotados no gabinete do deputado estadual Silvio Fávero (PSL). O parlamentar faleceu no mês passado após sofrer complicações causadas pela covid-19.

As demissões foram publicadas no Diário Oficial da ALMT que circulou no dia último dia 30 de março. Ao todo, foram demitidos 32 assessores e o chefe de gabinete. Os comissionados, cujos ocupantes sofreram a exoneração, tinham salários que variavam de R$ 1,1 mil (AP-1) a R$ 7,8 (DSL-IV), conforme a tabela salarial dos servidores disponível no Portal Transparência da AL. No mesmo dia, o chefe do Legislativo também nomeou 5 servidores no gabinete do deputado bolsonarista Gilberto Cattani (PSL), que assumiu a cadeira de Silvio Fávero no dia 13 de março. O pecuarista ficou como 1º suplente do PSL nas eleições de 2018, quando recebeu 11.629 votos.

Ao contrário de Fávero, Cattani nomeou uma equipe bem mais enxuta com quatro assessores que receberão salários de R$ 6,4 mil (AP-10) e o chefe de gabinete, que terá em torno de R$ 7 mil (DSL-IV) creditado em sua conta mensalmente. Todas as indicações para ocupar cargos em gabinetes partem do próprio deputados.

Nomeações Gilberto Cattani:

Leandro Rodrigo Figueiredo de Oliveira - AP-10

Paulo Antônio Machado - AP-10

Paulo Renato Schenatto - DSL-IV

Robert Veig - AP-10

Sergio Augusto Fernandes Filho - AP-4 Exonerações Silvio Fávero: Rafael Pereira Molina - APG-4

Adilson Aparecido De Souza Junior - APG-3

Amarildo Batista - AP-1

Andressa Caumo Barbieri - AP-1

Annahys De Miranda Da Silva - AP-5

Audriana Vicentin De Oliveira - AP-1

Carlos Lourenço Mitsuoshi Daltro Hayashida - DSL-IV

Cremario De Souza Benevides - AP-1

Debora Berticelli - APG-6

Dircineu Da Silva Melo - AP-4

Erlan Lima De Aquino - AP-1

Fabiana Rosane Viero - AP-1

Fernanda Aparecida De Souza Pinho - AP-1

Jesse Rodrigues de Arruda Barros - APG-4

Juliana Bortolon - APG-5

Fernanda Aparecida de Souza Pinho da Cruz - AP-1

Jesse Rodrigues de Arruda Barros - APG-4

Juliana Bortolon - APG-5

Karolyne Ayen Jardim - AP-5

Liliane Ferreira Da Crus - AP-1

Luana Cristina Costa Braga Spengler - ASE-II

Lucas Eduardo Smaniotto - DSL-IV

Lúcio Luiz Déo - AP-1

Mara Jane Silva Lima - APG-7

Mara Jane Silva Lima - APG-7

Nelson Antonio Aburad de França Nunes - APG-3

Renato Rosa De Moura Assessor Parlamentar - AP-1

Ronie Peterson Dias - AP-1

Sheyla Martins Rodrigues - APG-10

Taiana Cristina Barros Lima - AP-1

Vera Lucia Martins Pereira - APG-6

Willy Jacyntho Taborelli - AP-3

Wilson Adiles Da Silva - AP-4

Lúcio Luiz Déo - AP-1

Voltar + Política