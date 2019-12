Regional 15/12/2019 19:10 RepórterMT Homem leva surra e tem carro incendiado após tentar atropelar pedestres em VG Um homem, que não teve a identidade revelada, levou uma surra de populares e teve o carro Fiat Pálio incendiado após tentar atropelar um grupo de pessoas na madrugada deste domingo (15), no bairro Engordador, em Várzea Grande. Segundo a Polícia Militar, um morador do bairro acionou o Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp) afirmando que no local um motorista tentou atropelar um grupo de pessoas e depois disso, os moradores se revoltaram com a situação e passaram a agredir o motorista. O fato ocorreu por volta das 5h. Os moradores ainda atearam fogo no veículo. O motorista conseguiu fugir da surra e correu em direção a uma chácara. A PM então acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e localizou o homem. Ele foi encaminhado pela equipe médica para o Pronto-Socorro Municipal da cidade, onde continua internado. Os militares apenas registraram boletim de ocorrência sobre o caso, que será investigado pela Polícia Civil.

