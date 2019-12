Regional 15/12/2019 19:36 G1MT Carreta carregada de cerveja capota em MT e motorista fica preso entre as ferragens Foto: Franciele Gonçalves Um homem de 58 anos ficou ferido após perder o controle da carreta que dirigia e capotar na BR-364, na Serra da Petrovina, em Pedra Preta, a 243 km de Cuiabá, neste domingo (15). A carreta estava carregada com cerveja. O motorista ficou preso entre as ferragens, mas foi retirado com vida e encaminhado a uma unidade de saúde. O trecho da rodovia ficou interditado por algumas horas, mas liberado em seguida. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não informou quais foram as causas do acidente.

