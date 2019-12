Regional 16/12/2019 08:37 Nortão Online Homem desmaia após levar tijolada na cabeça em Colíder Um homem identificado como Moisés Antônio da Silva, 45 anos, foi agredido com uma tijolada na cabeça na noite de ontem. O fato ocorreu em uma rua do bairro Maria Antônia, em Colíder. A Polícia Militar encontrou o homem inconsciente e sangrando muito, com uma lesão na cabeça. Uma testemunha informou que a vítima havia discutido com o suspeito, conhecido como "Tição", que pegou um tijolo e acertou a cabeça de Moisés, fugindo em seguida. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital. O autor da agressão ainda não foi localizado.

