Regional 16/12/2019 14:51 JOÃO FREITAS Repórter CircuitoMT Várzea Grande: Jovem espanca mãe com socos e pontapés, ameaça atear fogo em casa Foto: Divulgação - PM-MT Um jovem de 19 anos, identificado como Vinicius Aurélio de Souza, foi preso em flagrante, suspeito de agredir a mãe com socos, tapas e chutes na manhã deste domingo (13), em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá-MT. O rapaz também danificou diversos objetos da residência e ameaçou atear fogo no local. Consta no boletim de ocorrência que a situação ocorreu por volta das 11h30. Uma guarnição da Polícia Militar foi comunicada de um caso de violência doméstica em uma residência no bairro Gonçalo Botelho e foi até a região para averiguar a denúncia. Ao chegar no local informado, os policiais encontraram uma mulher, que apresentava diversos ferimentos pelo corpo. Ela relatou que foi espancada pelo filho e que o mesmo teria depredado diversos objetos da casa como a geladeira, armários, sofá, fogão, entre outros. O rapaz também teria ligado o registro do gás e ameaçou atear fogo no imóvel. A vítima não soube dizer o que teria motivado esse comportamento do rapaz. Durante a ocorrência, vizinhos relataram aos policiais que o suspeito estaria pedindo socorro após se machucar na tentativa de fuga. Ele sofreu um ferimento na perna ao tentar pular o muro de uma casa do bairro. Diante dos fatos, o jovem foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde foi autuado por lesão corporal e dano. O caso será investigado.

Voltar + Regional