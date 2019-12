Regional 16/12/2019 15:54 Aripuanã: Homem surta ateia fogo em motocicleta e ameaça matar pessoas com facão Foto: Reprodução Um homem de 34 anos, identificado por João Paulo Batista, foi preso em flagrante pela Polícia Militar após atear fogo na sua motocicleta e ameaçar dezenas de pessoas com facões nas mãos, na região central de Aripuanã. De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), o surto aconteceu na noite deste sábado (14). Por volta das 20 horas. O caso foi registrado na Avenida Dois de Dezembro, próximo ao Banco do Brasil. Conforme algumas testemunhas e vítimas, o homem estava provocando várias pessoas e, em determinado momento, pegou dois facões e avançou nas pessoas. Não houve registro de feridos. Várias pessoas correram pela Avenida, assustadas e tentando entender o que acontecia. A equipe que trabalha com o caminhão pipa da Prefeitura Municipal de Aripuanã foi acionada para contem as chamas e evitar um perigo maior a população. O homem foi algemado e levado para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada e na sequencia foi encaminhado à delegacia de Polícia Judiciária Civil para providencias que requer o caso. Ainda não se sabe o que levou o suspeito a cometer esse fato.

