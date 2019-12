Regional 17/12/2019 18:07 Nova Mutum: Força Tática prende 2 homens e apreende adolescente com arma de fogo Policiais militares de Nova Mutum (a 242 km de Cuiabá) prenderam dois homens e apreenderam um adolescente de 16 anos por porte ilegal de arma de fogo e uso de entorpecente. Foram detidos G.F.G.N. (18 anos) e V.S.L. (26). De acordo com boletim de ocorrência, os policiais estavam em ronda pelo bairro Proab e suspeitaram de homens que estavam dentro de um Chevrolet Cobalt branco. Durante a abordagem, os militares perceberam que os homens eram os mesmos que teriam fugido de uma ordem de parada ocorrida dias atrás. Eles não souberam justificar o motivo da fuga anterior, mas confessaram frequentar uma casa da região, levando os policiais até o local. No imóvel, os policiais encontraram o adolescente, que carregava um revólver calibre 38, com 12 munições e porções de pasta base de cocaína.

