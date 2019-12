Regional 18/12/2019 08:29 Nova Bandeirantes receberá obras do programa Luz Para Todos Todo o trabalho é feito com acompanhamento do Comitê Gestor do Luz Para Todos, que é composto por CONCEL, Eletrobras, Energisa, AMM, AGER, dentre outros orgãos. Neste ano, estão contemplados, por exemplo, os municípios de Nova Bandeirantes, Apiacás, Aripuanã, Brasnorte, Colniza, Cotriguaçu, Juara, Juína, Nova Maringá, Rondolândia, Alto Araguaia, Tesouro, Cláudia, Santa Carmem. Para as obras, a Energisa segue as regras do manual do Programa Luz para Todos. Os transformadores, por exemplo, não podem passar de 15 kVA por unidade consumidora, com exceção de casos previstos na normativa. Além da rede para levar a energia até o local, a Energisa deixa instalado o padrão de entrada e a rede interna dos clientes beneficiados. O orçamento do programa para esta tranche é de R$ 350 milhões, com 227,5 milhões de investimentos do Governo Federal e 122,5 milhões da Energisa. “Estamos com equipes dedicadas a fazer com que estas obras saiam o mais depressa possível, pois sabemos da diferença que a energia elétrica faz na vida das pessoas. Desde o início das obras em 2018, já instalamos mais de 68 mil postes e 7,4 mil transformadores, todos com materiais de alta qualidade. Até o fim de 2020, aproximadamente 60 mil postes ainda serão implantados”, explica o gerente de Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa Mato Grosso, Roger Toledo Gissoni.

