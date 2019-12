Regional 19/12/2019 10:16 Prefeitura de Apiacás realiza serviço de patrolamento na MT 160 A Prefeitura Municipal de Apiacás por meio da Secretaria Municipal de Obras vem trabalhando a todo vapor no serviço de patrolamento e cascalhamento das MTs. Na manhã de terça-feira (17) o prefeito Adalto Zago esteve conferindo o trabalho realizado nos 18 km da MT -160 que dá acesso ao trevo, e que são de responsabilidade do município de Apiacás. O trabalho tem por objetivo garantir a melhor trafegabilidade e oferecer condições e segurança para os que utilizam as estradas.

Para o prefeito, Sr. Adalto Zago o serviço de patrolamento e cascalhamento já está quase concluído na MT 160 nos 18 km que são de nossa responsabilidade. Só tenho que a agradecer a nossa equipe da Secretaria Municipal de Obras que vem trabalhando diariamente, inclusive aos domingos para deixar nossa estrada em boas condições de trafegabilidade. Além da MT- 160, a MT-206, que dá acesso à balsa também foi toda cascalhada e patrolada e a MT-417 que liga Apiacás ao município de Nova Bandeirante foi parcialmente cascalhada. Então em nome do seu Adão eu deixo aqui meus parabéns a todos os servidores da obra.

Voltar + Regional