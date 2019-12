Núcleo de Apoio à Saúde da Família de Nova Bandeirantes é destaque em Revista Científica

O atendimento psicossocial do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF de Nova Bandeirantes, teve seu trabalho reconhecido por meio da publicação do Artigo: A importância do atendimento psicossocial como igualdade de acesso à saúde pública brasileira: Inclusão da pessoa idosa, na Revista Científica Núcleo do Conhecimento.

Para a Assistente Social Lêda Cristiane dos Santos Brumati e a Psicóloga Nathiele da Silva Martins, profissionais que desenvolveram a pesquisa, é primordial que a população seja contemplada com ações que de fato possam trazer benefícios para sua melhor qualidade de vida e principalmente a inclusão do idoso, tema em questão, em atividades que resgatem sua autoestima, participação social e conhecimento. As ações psicossociais do NASF tem essa função e possibilita aos usuários ter acesso a um trabalho multidisciplinar com vistas a contribuir para que o atendimento e acesso à saúde possa de fato ter significância no seu cotidiano.