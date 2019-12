Regional 20/12/2019 15:37 Falta de energia causa prejuízo a produtor rural de Nova Monte Verde Foto: Reprodução - Pessoal Um fato relatado como descaso por parte da concessionária de energia foi relatado nesta quinta-feira (19) à redação do site Nativa News. Morador do assentamento na linha 2P, em Nova Monte Verde, relata estar sem o fornecimento de energia desde o dia 16.

O morador é um idoso, e conforme o relato, ligou na central da concessionária informando o problema da falta de energia elétrica, com números de protocolos anotados em um papel, o denunciante reclama, “está sofrendo com esse descaso da Energisa e ele está sem energia no freezer dele os frango caipira que ele mata para vender, porco que ele tem um freezer para o consumo dele, mais as quatro arroba de carne no freezer dele foi perdida por conta do descaso da Energisa”.

A reclamação ainda segue, “está desde segunda-feira sem resolver, a Energisa, a equipe, já esteve na linha 2 e ontem (18) para resolver o problema da linha dois, mas na casa dele está sem energia, não foram lá ainda”, apontou o denunciante frisando que o problema da falta de energia já foi identificado, “ele Já identificou o problema, que é falta de bater a chave mas até agora nenhuma opção teve, mais um descaso da energia que um consumidor vem sofrendo, um morador da área rural, e não é a primeira vez segundo ele já por várias vezes acontece o mesmo fato com ele”. Em busca de soluções para o problema, o vereador Julio Julio Cesar Paranhos (PSC) reclamou de diversos problemas relacionados à manutenção da rede elétrica de sítios e fazendas do município, alertou que no período chuvoso é comum acontecerem quedas de luz na área rural, só que em muitos casos a Energisa demora até cinco dias para realizar a manutenção da rede elétrica dos sítios e fazendas afetados pela falta de energia, o que, segundo ele, causa prejuízos para os produtores. O caso deve ser registrado junto a autoridades policiais, devido as percas que o idoso sofreu.

