Regional 21/12/2019 06:58 Assessoria Operação Conjunta: 05 veículos e 01 caminhão carregado de madeira são apreendidos em Sinop Foto: Divulgação - PM-MT Na tarde desta sexta-feira (20), foi dado início à Operação de fiscalização de Trânsito conjunta no município de Sinop, onde a Polícia Militar em parceria com os demais Órgãos federais, estaduais e municipais realizaram diversas abordagens. Foi realizado um grande Bloqueio Policial com apoio da PRF e Guarda Municipal de Transito na BR 163 no perímetro urbano, na Avenida Dos Jequitibás, Rua colonizador Ênio Pepino e Rua João Moreira de Carvalho. Os condutores de veículos automotores puderam realizar o teste de alcoolemia, contribuindo para a conscientização sobre os perigos da condução de veículos automotores sob a influência de álcool ou outra substância Psicoativa. No total 96 veículos foram abordados sendo, 65 automóveis e 31 motocicletas. 125 pessoas foram abordadas e 32 Autos de infração foram expedidos. Também foram apreendidos 05 veículos e 01 caminhão carregado de madeira.

Voltar + Regional