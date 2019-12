Regional 21/12/2019 07:29 Nortão Noticias Guarantã do Norte: Secretário é acusado de desferir soco no rosto de vereador A Polícia Civil está investigando uma denúncia feita pelo vereador da cidade de Guarantã do Norte, Silvinho Dutra (PDT-MT), que acusa o atual secretário municipal de infraestrutura rural e serviços urbanos, Davinir Demossi, popularmente conhecido como Neni, por agressão física.

No documento policial consta que o parlamentar se deslocou na manhã desta sexta-feira (20), até uma obra próxima ao bairro Jardim Meneghetti, realizada pela Prefeitura, para fiscalizar as ações do Poder Público. Porém ao cumprimentar o secretária, o mesmo foi agredido com um tapa no rosto.

Após as agressões, o vereador correu e registrou o boletim de ocorrência. O parlamentar deverá passar por exame de corpo de delito.

