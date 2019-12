Regional 24/12/2019 07:02 OLHAR DIRETO Mulher morre em MT atingida por raio enquanto dobrava roupas Uma mulher morreu ao ser atingida por um raio enquanto estava dobrando as roupas neste domingo (22), no vilarejo São João, localizada no município de Santa Terezinha (a 1293 km de Cuiabá). A mulher, identificada como Adriana, era esposa de um sevidor público De acordo com informações preliminares, a vítima estava em um dos cômodos da casa quando aconteceu a descarga elétrica. Não há informações se ela estava segurando próximo de algum aparelho eletrônico. Adriana morreu no local.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) deve ser acionada enquanto o corpo da vítima encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) mais próximo. O caso será investigado. Outro registro

No último dia 29 de setembro, duas mulheres, que não tiveram os nomes divulgados, foram atingidas por um raio. As duas foram socorridas até uma praça de pedágio na BR-364, próximo a Jangada (74 quilômetros de Cuiabá), onde receberam o atendimento. Porém, uma delas não resistiu e morreu. A outra foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal da Capital (PSMC). Com informações de Agência da Notícia e Vip Araguaia.

