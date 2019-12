Regional 24/12/2019 07:10 Maricelle Lima Vieira | PMMT Força Tática apreende adolescentes por furto à residência em Sorriso Foto: Divulgação PM Uma equipe da Força Tática de Sorriso (a 420 km de Cuiabá) apreendeu na noite de sábado dois adolescentes de 15 anos por furto no bairro Jardim Tropical. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram informados da identificação da dupla por meio das imagens das câmeras de segurança. Em diligência na busca dos suspeitos, os policiais viram um grupo de pessoas que dispersaram com a presença da viatura. Duas delas, seriam os adolescentes infratores que foram localizados logo em seguida. Os agentes foram até a casa de um deles onde foram encontrados os objetos furtados. Eles ainda confessaram que rasuraram uma parede da casa com as iniciais de uma facção criminosa. A dupla foi conduzida à delegacia junto com os produtos recuperados.

Voltar + Regional