Regional 26/12/2019 10:46 Gazeta Digital 58% dos divórcios litigiosos em MT são pedidos por mulheres Reprodução/Feldmann Advocacia A maior parte dos divórcios litigiosos em Mato Grosso, ou seja, aquele em que uma das partes ou ambos não concordam com o término do relacionamento, é pedido por mulheres. Em 2018, segundo dados do IBGE, foram 1.295 divórcios não consensuais, dos quais 762, ou 58,8% foram pedidos por mulheres. No total, foram registrados 4.772 divórcios em Mato Grosso em 2018, sendo 539 apenas em Cuiabá. Dessas separações, 3.476 foram resolvidas de forma amigável, isto é, consensual, quando já existe um acordo entre as partes sobre partilha de bens e guarda dos filhos Desses divórcios, 25,6% ocorreram entre casais com mais de 20 anos de relacionamento, o que corresponde a 1.226 separações judiciais. Em 1.601 divórcios o casal não tinha filhos e em 2.023 registros havia somente filhos menores de idade. Sobre a divisão dos bens, em 1.275 divórcios o casal tinha regime de divisão de bens, sendo 962 com comunhão parcial, que se divide igualmente o que se construiu após o casamento.

