Regional 26/12/2019 11:03 CMT Taxista é assassinado dentro de carro em Peixoto de Azevedo m taxista de 50 anos, identificado como José Henrique Bacelar Albuquerque, foi assassinado a tiros, na madrugada desta quarta-feira (25), no município de Peixoto de Azevedo (698 km de Cuiabá–MT). Os suspeitos do crime fugiram e estão sendo procurados pela polícia. De acordo com informações iniciais, a vítima estava dentro do seu carro, modelo Fiat Uno, na região central da cidade, quando dois homens armados em uma motocicleta chegaram e efetuaram vários disparos na direção do automóvel. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi comunicado e mandou uma equipe médica para prestar os primeiros socorros à vítima. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A Polícia Militar isolou a área para que os profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) fizessem as primeiras análises e apurações, além de coletar provas que possam ajudar na elucidação do caso. Depois o procedimento, o corpo do taxista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exames de necropsia. A suspeita é que o crime se trata de uma execução, já que nenhum objeto foi roubado da vítima. A autoria e a motivação do assassinato serão investigadas pela Polícia Civil.

