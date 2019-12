Regional 27/12/2019 17:36 Greyce Lima | Secom - MT Nova Guarita : Policia Militar prende homem que esfaqueou ex- mulher O suspeito foi preso por tentativa de homicídio e entregue à delegacia. - Foto por: PMMT A Polícia Militar prendeu J.S.C. (36 anos) por esfaquear a ex-mulher na quinta-feira (26.12), em Nova Guarita (a 697 km de Cuiabá). O suspeito foi visto desferindo golpes de faca no pescoço, no peito e na mão da vítima. A mulher está internada em estado grave no hospital, em Colíder. A polícia foi informada que a vítima estava sendo esfaqueada pelo suspeito na Rua dos Ipês no centro da cidade. Na diligência, os policiais constataram que a mulher já tinha sido encaminhada para a unidade de saúde e o suspeito foragido do local. O comunicante da ocorrência, uma testemunha informou que viu o suspeito ferindo sua ex-mulher e que para salvar a vítima soltou seus cachorros em direção ao homem. Durante diligências, a polícia recebeu informações que J.S.C. estava ferido com um corte no pescoço e no peito tentando contra a própria vida. O homem também foi encaminhado para o hospital do município de Colíder, após receber alta médica, o suspeito foi preso por tentativa de homicídio e entregue à delegacia.

