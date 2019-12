Regional 27/12/2019 17:47 ReporterMT Homem é flagrado filmando partes íntimas de garota em shopping de Cuiabá Foto: ReporterMT Imagem ilustrativa Um homem, identificado pelas iniciais E.A.S., de 58 anos, foi preso em flagrante, após ser pego filmando as partes íntimas de uma adolescente, de 14 anos, na tarde da última quinta-feira (26), no Shopping Três Américas, na Capital. O abusador gravava por por baixo da roupa da vítima, que estava na escada rolante. De acordo com a ocorrência, a irmã mais velha da vítima percebeu que o homem filmava a adolescente. A família procurou os seguranças do shopping que acionaram a Polícia Militar (PM). A mãe relatou aos policiais que o abusador colocou o celular por baixo do vestido da sua filha, e quando a família percebeu, ele teria começado a mexer no celular para tentar disfarçar e em seguida saiu correndo. Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado para Central de Flagrantes.

