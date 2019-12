Regional 30/12/2019 09:04 Nortão Online Homem é baleado em lanchonete no centro de Colíder Nortão Online Um jovem foi baleado na noite de ontem, sábado (28), no centro de Colíder. Ele estava em uma lanchonete na avenida Marechal Rondon, quando foi alvejado com alguns tiros. Ele caiu mas ainda conseguiu correr e entrar em uma farmácia, na esquina. De acordo com as primeiras informações, foram disparados oito tiros, sendo que pelo menos 4 atingiram a vítima. Porém o atirador o perseguiu e efetuou mais alguns disparos contra a vítima, já dentro da farmácia. Em seguida, o suspeito fugiu.. Bombeiros realizaram o atendimento e socorreram o homem, que foi encaminhado ainda com vida para o hospital regional. Seu estado de saúde é considerado gravíssimo. O Corpo de Bombeiros informou que a caminho do hospital a vítima sofreu uma parada cardíaca mas foi reanimada e deu entrada ainda com sinais vitais na unidade hospitalar.

