Regional 30/12/2019 10:46 Ponte é interditada após rio cobri-la em estrada vicinal de Nova Bandeirantes A ponte de madeira sobre o corgão, na Estrada Vicinal , entre os municípios de Nova Bandeirantes a Nova Monte Verde foi interditada no final de semana, motivado pelo risco ofertado aos motoristas que precisam trafegar pelo trecho. Desde sábado (28) a água do rio está passando por cima da estrutura de madeira. veículos estão passando por um desvios que garante o acesso dos moradores de Nova Bandeirantes até Nova Monte Verde. Segundo o secretário de obras Jose Gabriel Bueno Schmitt, "Cica" a ponte foi arrancada na madrugada desta sábado (28), pelo grande volume de água que corre no leito do rio corgão. O grande volume de água, impede a reconstrução da ponte no período chuvoso.

