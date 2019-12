Empresa de transportes em Juina sofre furto milionário na madrugada

Frustração e decepção. Foi o que sentiram proprietários de uma empresa de transportes que sofreu um furto milionário na madrugada desta segunda-feira, dia 30, na cidade de Juína, no Mato Grosso. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados, mas estima-se um valor muito alto que foi furtado pelo criminoso entre dinheiro, cheques e jóias.

O furto teve inicio exatamente às 0h29 quando o criminoso com uma máscara no rosto e uma mochila nas costas chegou no estabelecimento e arrombou a porta dos fundos. Ao ter acesso no interior da empresa, o suspeito entrou no escritório e permaneceu por mais de uma hora tempo suficiente para fazer um limpa no local, um detalhe é que, ele não se intimidou com as câmeras que registraram toda a ação delituosa.

Chovia muito na hora do crime, o que facilitou a ação criminosa ninguém viu e muito menos ouviu barulho do arrombamento. Sem ser incomodado, o criminoso saiu do local levando um montante considerável inclusive o pagamento dos funcionários da empresa.

Abalados, os proprietários não quiseram gravar entrevista. A polícia militar, polícia civil e Perícia oficial estiveram pela manhã coletando informações do caso.

A polícia civil já iniciou as investigações.