Regional 31/12/2019 10:47 Everton Medeiros, TV Centro América Criança morre em hospital com suspeita de dengue hemorrágica em Sinop Foto: TVCA/Reprodução Uma criança de 10 anos morreu com suspeita de dengue hemorrágica no Hospital Santo Antônio, em Sinop, a 503 km de Cuiabá, no sábado (28). O menino, que não teve a identidade divulgada, morava com a família no Bairro Jardim Maringá. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que soube da morte da criança no domingo (29) por meio da Vigilância Epidemiológica. A pasta disse ainda não foi notificada oficialmente, devido ao recesso nos órgãos públicos, mas está investigando a causa da morte. Se confirmada a morte por dengue, este será o primeiro caso após 10 anos sem registros desta natureza no município. O menino, segundo a família, passou mal e foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na sexta-feira (27) e no sábado foi levado ao Hospital Santo Antônio, onde morreu logo após dar entrada. Segundo a SMS, equipes do Setor de Endemias foram enviadas para realização de vistorias na área onde a família vive e aplicação de veneno e bloqueio com vistas à eliminação de fêmeas do mosquito transmissor da dengue, o aedes aegypti . A secretaria orientou que neste período de chuva, os moradores redobrem os cuidados quanto à não manutenção de espaços com o acúmulo de água parada e os focos do mosquito.

