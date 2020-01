Regional 01/01/2020 11:38 Só Notícias Motociclista atinge poste de energia em Nova Ubiratã e morre foto: Daniel da Silva e reprodução Fábio Lourenço da Silva Ferreira, de 34 anos, estava trafegando em uma motocicleta (marca e modelo não confirmados) quando atingiu um poste da rede elétrica, no distrito de Parque Água Limpa, que pertence ao município de Nova Ubiratã (168 quilômetros de Sinop), ontem à noite. Ele não resistiu e morreu ainda no local. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para registrar boletim de ocorrência. As circunstâncias do acidente não foram informadas. O corpo de Fábio foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Sorriso. Uma funerária informou, ao Só Notícias, que ele será trasladado para Reserva do Cabaçal, onde moram os familiares. O horário do sepultamento ainda será definido.

