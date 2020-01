Regional 02/01/2020 07:11 Midia News Homem é morto com 10 tiros em garimpo no Município de Aripuanã Foto: Reprodução Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros em garimpo ilegal no Município de Aripuanã. O crime aconteceu na mesma região onde a Polícia Federal fez uma operação de desocupação em outubro deste ano. De acordo com a Polícia Civil, a informação sobre o assassinato só chegou na delegacia na manhã de ontem quarta-feira (1º). Testemunhas disseram que dois homens em uma moto chamaram a vítima, que estava esperando carona em um barraco para ir para a cidade. Neste momento, um dos homens sacou a uma arma e deu vários tiros. Após o crime, os assassinos fugiram em alta velocidade. Segundo os policiais, o homem foi atingido por pelo menos dez tiros no tórax, rosto, pescoço, costas, braço e pernas. A Polícia Civil investiga a autoria do crime e tenta localizar os suspeitos. Ninguém foi preso. De acordo com a polícia, alguns dias depois da operação da Polícia Federal, os garimpeiros retornaram ao local e continuam a exploração.

