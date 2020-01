Menina de 13 anos é vítima de estupro coletivo em Várzea Grande.

Menina de 13 anos denunciou ter sido vítima de um estupro coletivo, cometido por ao menos 6 jovens menores de idade, durante uma festa na madrugada de quarta-feira (1), em Várzea Grande. Após consumir bebida alcóolica, acordou no dia seguinte com a calcinha rasgada, dores no órgão genital e hematomas pela perna.

Segundo a testemunha do caso, que é irmã da menor, ela conheceu dois rapazes, menores, por uma rede social. Um deles a convidou para uma festa de réveillon em um clube próximo de uma faculdade particular da cidade. Ela aceitou e antes de ir até à festa, encontrou os dois suspeitos e outros 4 amigos dele em uma tabacaria. Depois de um tempo no local, foram para a festa, onde passaram a consumir bebida alcóolica.

Após ingerir alguns copos de bebida, a jovem relatou que começou a passar mal e que foi perdendo a consciência. Acordou só na manhã do ano novo, com a calcinha rasgada, suja de espera e com fortes dores na vagina e hematomas na perna.

Polícia Civil solicitou exame de corpo e delito junto ao Instituto Médico Legal (IML) e vai investigar o caso.