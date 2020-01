Regional 02/01/2020 15:36 Redação I Nativa News Número de acidentes e feridos cai no fim de ano em Mato Grosso Reprodução/Internet A quantidade de acidentes e de feridos em acidente reduziu em Mato Grosso neste fim de ano. Balanço divulgado nesta quinta-feira (2) pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) mostra a ocorrência de 21 acidentes pelas rodovias federais que cruzam o Estado entre meia-noite do dia 28 de dezembro e a meia-noite de hoje (2). Na última semana de 2018, houve registro de 23 acidentes (+9%). Já o número de feridos passou de 49 casos em 2018 para 28 nos últimos dias de 2019 (-43%). Conforme a Polícia Rodoviária, nenhuma morte foi registrada.



De acordo com a PRF, no Brasil cerca de 139,5 mil pessoas e 134 mil veículos foram fiscalizados durante a operação. Os números também foram menores também do que do feriado de Natal deste ano, realizada entre 21 e 25 de dezembro. Na Operação Natal foram registrados 1.134 acidentes, sendo 97 com vítimas fatais.



Com o objetivo de prevenção de acidentes, a PRF fiscalizou 4.065 veículos e 4.648 pessoas em Mato Grosso na Operação Ano Novo. Foram realizados 2.065 testes de etilômetro (bafômetro) e emitidas 1.371 autuações por diversas infrações, como ultrapassagem indevida (243), não uso do cinto de segurança (120) e alcoolemia (39). Dez condutores foram detidos por dirigirem embriagados.

