Bombeiros Militares resgatam vítimas de forte temporal em Juína

Nesta quinta-feira (02/01) o Corpo de Bombeiros Militar em Juína (14ªCIBM) atendeu a uma série de chamados em decorrência de uma forte chuva que iniciou no final da noite quarta-feira (01/01). O temporal perdurou até as 11h da manhã da quinta. As regiões mais afetadas e que necessitaram de intervenção da 14ªCIBM foram a comunidade da Verdam, o bairro São José Operário, Modúlo 04, Palmiteira, Linha 05 e Parque Laranjeira.



A unidade acionou o plano de chamada para fazer os atendimentos das ocorrências solicitadas devido ao alagamento das casas e deslizamentos de terra, o que ocasionou no desabamento de uma residência. As duas ocorrências de maiores complexidades foram a ocorrência de alagamento no Parque Laranjeira, pois a parte inferior da residência estava totalmente alagada. A família composta de 3 pessoas estava presa no sobrado, já que não conseguiram sair por si só devido ao grande volume de água e forte correnteza. A guarnição utilizou as técnicas e equipamentos necessários para chegar até eles. Com auxílio de cabo guia, caiaque e coletes salva-vidas foi feito a retirada da família.

O proprietário da residência queria permanecer no local acreditando que as águas diminuiriam rapidamente, porém, por segurança, a guarnição o orientou a sair do local devido ao risco, sendo assim o homem concordou e foi retirado com segurança. O segundo chamado de grande proporção foi o desabamento de uma residência no bairro Palmiteira, por volta das 5h da madrugada. A casa desabou devido à sua proximidade com o Morro do Vanzella, onde houve um deslizamento de terra. Uma vítima ficou presa nos escombros e, com auxílio de populares, foi possível resgatar o senhor, que foi avaliado no local pela equipe avançada do SAMU.



Nas ocorrências atendidas pela 14ªCIBM, há uma estimativa de aproximadamente 115 famílias que foram diretamente impactadas pelos danos causados devido ao grande volume de chuvas.