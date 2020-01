Várzea Grande: Durante surto, usuários de droga quebram casa, agridem PM e pegam fuzil de um deles

Durante um surto após o uso de drogas, dois jovens causaram danos na casa de um deles, na Cohab Canelas, em Várzea Grande, na madrugada de sexta-feira (3). Um dos suspeitos agrediu os pais e os policiais que atenderam a ocorrência. Já o outro chegou ainda a tomar o fuzil que estava com um sargento da PM.

De acordo com as informações, PM foi acionada pelos genitores do suspeito, que estava tentando matar um colega, que tinha consumido droga com nele, na madrugada. Quando os policiais chegaram, encontraram o menor correndo com as mãos sujas de sangue.

Ele resistiu as abordagens da polícia, iniciando as agressões físicas contra um dos soldados que atendia a ocorrência, causando um ferimento na mão direita. Em seguida, o suspeito passou a correr pelas ruas do bairro. Policiais fizeram o acompanhamento, usaram spray de pimenta e outras táticas para imobiliza-lo, mas sem sucesso.

Enquanto os policiais tentavam imobilizar o menor de 16 anos, o outro rapaz, que também estava sob efeito de drogas, tomou o fuzil que estava preso na bandoleira do sargento da PM. O fuzil estava carregado e travado.

Ele chegou a apontar a arma para os policiais, que diante do perigo, realizaram um disparo contra o suspeito, que jogou o fuzil no chão e ensaiou uma possível entrega.

Mas, o comparsa foi para cima dos policiais dando socos e chutes. PM chamou apoio e só assim conseguiu prender os dois homens, que foram encaminhados sedados pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) para uma unidade de saúde, onde receberam atendimento médico. Surto Pai do menor de 16 anos contou que ele e o comparsa estavam em casa fazendo uso de drogas e, no meio da madrugada, começaram a brigar e a quebrar vários objetos dentro da casa.

Contou ainda que durante o surto, agrediu a mãe com socos no rosto, mas ela não quis representa-lo. Soldado da PM agredido recebeu atendimento médico e acompanhou o final da ocorrência. A dupla foi autuada homicídio tentado, resistência, dano, uso ilícito de drogas, lesão corporal e crime contra pessoa.