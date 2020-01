Regional 04/01/2020 08:26 MT DE FATO Boca de Fumo: Chacina deixa cinco mortos em Colniza Cinco homens foram mortos na noite desta sexta-feira (03) em uma residência, em Colniza, onde segundo moradores funciona uma boca fumo. A informação foi confirmada pela PM. Um homem ferido foi encaminhado ao hospital.

De acordo com informações preliminares , três homens foram mortos e em seguida mais dois firam executados com disparos de arma de fogo. “Os disparos foram feitos por suspeitos que fugiram do local. Ainda não se sabe o motivo e quem seriam os suspeitos. No local, há um tumulto de pessoas e pelo menos três viaturas da Polícia Militar estão em diligências a procura dos criminosos. "Os caras que atiraram saíram 'vazado no mundo' e desaforando a polícia", diz um trecho de um áudio compartilhado nas redes sociais.

