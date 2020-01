Regional 04/01/2020 08:51 FolhaMax Várzea Grande: Clientes exigem nota fiscal e ficam trancado em motel Um casal passou por uma situação constrangedora ao serem “trancados” dentro de um motel após solicitarem a troca de quarto depois da hidromassagem da suíte não funcionar. O momento de prazer que passou a ser um caso de polícia ocorreu na noite desta quinta-feira (2), no motel localizado no bairro Figueirinha, em Várzea Grande. A.L.M., 34, e sua parceira G.L., 34, escolheram o estabelecimento para compartilharem momentos íntimos e escolheram um quarto que tinha disponível a hidromassagem. No entanto, ao passarem um tempo no local constataram que a hidromassagem do quarto que estavam não funcionava. De acordo com o boletim de ocorrência, o casal solicitou a troca de quarto e a gerente informou, pelo telefone, que o pedido não seria atendido. Diante da situação, foi oferecido um desconto. Na saída, o casal exigiu uma nota fiscal e foi informado pela gerente que a nota só poderia ser emitida em horário comercial. Houve um novo desentendimento, pois o cliente propôs a gerente que ele voltasse para pagar o serviço somente quando a nota fosse emitida. Com isso, o cliente foi impedido de sair do local, sendo que os portões do motel permaneceram fechados. A Polícia Militar foi acionada e, então, os clientes liberados. Mesmo após ser liberado, o cliente disse que ira representar contra o motel por se sentir constrangido e lesado devido a prestação de serviço.

