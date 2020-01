Regional 04/01/2020 17:49 Greyce Lima | Secom-MT Juina: Casal é preso após ser flagrado vendendo drogas em janela de hotel - Foto por: PMMT A Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira (03.01) um homem e uma mulher, identificados como L.N.D.S. (27 anos ) e R.AD.O. (idade não fornecida), suspeitos de estarem vendendo drogas à transeuntes pela janela de um hotel, em Juína. Durante rondas pelo bairro Módulo 01, policiais flagraram o momento em que um homem de dentro do hotel repassou um objeto para outro, que estava do lado de fora do estabelecimento. Ao perceber a viatura, o segundo homem fugiu e se desfez do objeto. Os policiais constataram se tratar de uma porção de maconha. Os policiais procuraram a direção do estabelecimento hoteleiro, que autorizou a entrada no quarto onde o suspeito estava na janela. No interior, o casal foi encontrado com uma porção de maconha, duas pedras de pasta base de cocaína, R$ 391 em dinheiro e quatro facas. O casal confessou ter comprado o entorpecente por R$ 1.500 em dinheiro e que vendia a porção por R$ 10 reais da janela do hotel.

