Regional 05/01/2020 07:20 WELLYNGTON SOUZA - HIPERNOTICIAS Adolescente é detida após tentar enforcar a filha de 1 ano em MT Foto: Reprodução Uma jovem de 17 anos foi detida na noite desta sexta-feira (3), após tentar esganar a própria filha de apenas 1 ano, em Várzea Grande. Segundo informações do boletim de ocorrência, a mãe da adolescente foi quem acionou a Polícia Militar e relatou que sua filha tentou enforcar a bebê. A jovem ainda teria chacoalhado a vítima. A adolescente confirmou a tentativa à polícia. A avó da bebê informou que o Conselho Tutelar do município já estava ciente do caso e que medidas preliminares já foram tomadas, no entanto ainda não foram suficientes, visto que a jovem continua com a guarda da filha. Conforme o registro policial, a mãe da bebê apresenta comportamento suicida. A menor disse aos militares que já tentou pular de carro em movimento e que já tentou se jogar da Ponte Sérgio Motta. A adolescente ainda confessou que já tentou asfixiar a filha em outra oportunidade. A família foi conduzida para Central de Flagrantes. Essa é a segunda passagem policial da jovem. Um vez que já existe um boletim de ocorrência registrado com reconhecimento do Conselho Tutelar, quando órgão foi informado da situação através de uma conselheira. A jovem apresentava algumas escoriações nas pernas devido ter se jogado de um carro ainda em movimento e com ferimentos causados por auto mutilação, conforme a avó da bebê e a própria mãe. Foi necessário uso de força física durante condução da menor, como ainda uso de algemas, devido seu comportamento agressivo. O registro diz que nenhuma lesão corporal foi provocada e ocasionada pela intervenção policial. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e pelo Conselho Tutelar.

