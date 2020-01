Regional 05/01/2020 09:33 Redação I Nativa News Adolescente de 17 anos sofre tentativa de homicídio em Nova Bandeirantes Polícia Militar de Nova Bandeirantes registrou uma tentativa de homicídio contra um adolescente de 17 anos na madrugada deste domingo (05). A guarnição foi acionada por plantonistas do Hospital Municipal, que informava uma entrada com ferimento de arma de fogo. No hospital o adolescente foi ouvido, dizendo não se lembrar de muita coisa, apenas de que um motociclista se aproximou dele e efetuou o disparo. O adolescente foi atingido no braço esquerdo, o projétil transfixou chegando na costela e perfurando outros órgãos internos. O fato ocorreu por volta das 03h40, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional Albert Sabin, em Alta Floresta. O caso foi registrado e segue sendo investigado, o adolescente não tem passagens, e não há informações sobre o suspeito ou motivação para o crime.

