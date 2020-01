Regional 05/01/2020 09:46 Só Notícias/David Murba Morador de Sinop perde R$ 2,7 mil ao cair em golpe praticado pelo Facebook Foto: Reprodução O homem, de 41 anos, morador do bairro Boa Esperança, registrou boletim de ocorrência, ontem, na delegacia de Polícia Civil informando que perdeu R$ 2,7 mil ao cair em um golpe praticado pelo Facebook, ao tentar comprar um carro que supostamente estaria em Nova Mutum. Segundo o denunciante, ele viu a postagem da venda do veículo na internet, entrou em contato e fez a negociação. Porém, o suposto vendedor cobrou R$ 2,7 mil de transportadora para levar o carro a Sinop, alegando que se em 24h, o denunciante desistisse da compra, teria o dinheiro de volta. O comunicante fez o depósito e o veículo não chegou. Ao tentar entrar em contato com o suposto vendedor, não conseguiu. O caso está sendo apurado pelas autoridades policiais.

