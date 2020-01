Regional 05/01/2020 17:32 Terra digital Policial civil se envolve em acidente durante acompanhamento a ocorrência em Nova Ubiratã Um policial civil se envolve em acidente durante acompanhamento de uma ocorrência de Maria da Penha no município de Nova Ubiratã, a 503 km da capital do estado, Cuiabá.

O acidente foi registrado na manhã deste sábado (04), na entrada que dá acesso ao bairro jardim vitória em Nova Ubiratã.

Segundo a Polícia Judiciária Civil, o investigador de polícia recebeu uma denúncia anônima, onde a vítima relatava que estaria sendo agredida pelo seu companheiro. A vítima ainda disse que tentou contato com a polícia militar, através no 190, mais não obteve resposta.

Durante o deslocamento até o local apontado na denúncia, o investigador de polícia tentou desviar de um animal, aparentando ser um porco espinho, que de repente apareceu na pista, vindo a fazer o motorista da viatura da polícia civil perder o controle da direção e colidir contra uma árvore as margens da estrada.

O veículo ficou no local, por motivos do mesmo não dar comunicação mecânica. Após isso foi acionado um guincho para fazer o recolhimento do veículo até à delegacia de polícia.

O policial civil teve apenas escoriações leves e não procurou unidade médica, e passa bem.

Voltar + Regional