Regional 06/01/2020 09:52 Bruno Henrique, TV Centro América Prefeitura de Sorriso deve emitir R$ 34 mil em multas para pessoas que soltaram fogos na virada de ano Foto: G1MT A Prefeitura de Sorriso, a 420 km de Cuiabá, deve emitir R$ 34 mil em multas para as pessoas que foram flagradas soltando fogos de artifício durante a virada de ano. As denúncias foram feitas durante a festa de Réveillon pelo número 153, da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil. A lei que proíbe soltar fogos no município foi aprovada no ano passado pela Câmara e sancionada pelo prefeito Ari Lafin. A proibição é durante todo o ano. O valor da multa para quem for flagrado soltando fogos é de R$ 2 mil reais. Neste início de ano, foram 17 denúncias protocoladas. Para que haja a atuação é necessário que um agente público faça a constatação. Segundo a prefeitura, todos os 17 casos foram constatados. O objetivo da lei é preservar crianças, autistas, animais e idosos. Na festa da virada, realizada pela prefeitura no Bairro Rota do Sol, foram usados apenas fogos de efeito visual.

